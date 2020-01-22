Сульшер нанял психолога для игроков "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер нанял психолога для игроков "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер намерен пригласить психолога для работы с футболистами команды.

По сведениям The Sun, тренер хочет понять причину плохой игры команды против клубов из нижней части турнирной таблицы АПЛ.

Напомним, что в этом сезоне "МЮ" два раза одолел "Челси", побеждал "Лестер", "Вулверхэмптон", "Манчестер Сити", а также стал единственной командой, сумевшей отобрать очки у "Ливерпуля".

Однако манкунианцы проигрывали в матчах с "Уотфордом", "Вест Хэмом", "Ньюкаслом" и "Кристал Пэлас".

Таким образом, Сульшер с помощью психолога хочет повлиять на настрой команды.

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