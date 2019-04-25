Сульшер: "Нас обыграла команда, которая лучше нас"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что думает о поражении своей команды в матче с "Манчестер Сити" (2:0) в матче 31-го тура АПЛ. Об этом сообщает BBC.

"Нас обыграла команда, которая лучше нас. Я видел реакцию своих ребят. Они очень старались, но этого было недостаточно.

Соперник сейчас на вершине в таблице чемпионата Англии, а мы там, где есть. "Сити" задал планку. Но мы все равно должны обойти "Сити". Летом будем много работать", - сказал Сульшер

"Манчестр Сити", набрав 89 баллов, располагается на 1 месте в турнирной таблице АПЛ, опережая "Ливерпуль" на 1 очко. "МЮ" с 64 баллами расположился на 5 строчке.

Не пропустите: "Сити" обыграл "Юнайтед" в дерби Манчестера | http://soccernews.ru