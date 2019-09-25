Сульшер настаивает на покупке Манджукича

Теги манчестер юнайтедювентусуле гуннар сульшермарио манджукичтрансферы

Сульшер настаивает на покупке Манджукича

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер требует усилить атаку во время зимнего трансферного окна.

По информации The Sun, норвежский тренер рассчитывает заполучить в январе нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.

Сульшер считает, что после ухода из клуба Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса команде не хватает высококлассных форвардов.

"МЮ" уже пытался купить хорвата летом, но тогда сторонам не удалось договориться об условиях сделки.

Манджукич мог оказаться в Катаре, но его переход в "Аль-Райян" сорвался.

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