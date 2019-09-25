Сульшер настаивает на покупке Манджукича
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер требует усилить атаку во время зимнего трансферного окна.
По информации The Sun, норвежский тренер рассчитывает заполучить в январе нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.
Сульшер считает, что после ухода из клуба Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса команде не хватает высококлассных форвардов.
"МЮ" уже пытался купить хорвата летом, но тогда сторонам не удалось договориться об условиях сделки.
Манджукич мог оказаться в Катаре, но его переход в "Аль-Райян" сорвался.
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|2
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|Лестер Сити
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|Кристал Пэлас
|4
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
|4
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|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
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|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
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|Бернли
|4
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|Эвертон
|3
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|Саутгемптон
|4
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|Ньюкасл Юнайтед
|4
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|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
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|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1