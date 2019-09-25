Сульшер настаивает на покупке Манджукича

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер требует усилить атаку во время зимнего трансферного окна.

По информации The Sun, норвежский тренер рассчитывает заполучить в январе нападающего "Ювентуса" Марио Манджукича.

Сульшер считает, что после ухода из клуба Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса команде не хватает высококлассных форвардов.

"МЮ" уже пытался купить хорвата летом, но тогда сторонам не удалось договориться об условиях сделки.

Манджукич мог оказаться в Катаре, но его переход в "Аль-Райян" сорвался.

Не пропустите: Агент Погба озвучил "Манчестер Юнайтед" финансовые требования по новому контракту. | http://soccernews.ru