Сульшер назвал четырёх игроков, которые должны покинуть "Манчестер Юнайтед"
Летом "Манчестер Юнайтед" покинут как минимум четыре футболиста, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер решил избавиться от Маттео Дармиана, Маркоса Рохо, Хуана Маты и Ромелу Лукаку.
Стоит отметить, что испанец уйдёт из клуба на правах свободного агента, а на продаже остальных манкунианцы могут заработать.
Самым ценным активом из вышеперечисленных игроков является Лукаку. К нему уже есть предметный интерес со стороны миланского "Интера".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16