Сульшер назвал четырёх игроков, которые должны покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер назвал четырёх игроков, которые должны покинуть "Манчестер Юнайтед"

Летом "Манчестер Юнайтед" покинут как минимум четыре футболиста, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер решил избавиться от Маттео Дармиана, Маркоса Рохо, Хуана Маты и Ромелу Лукаку.

Стоит отметить, что испанец уйдёт из клуба на правах свободного агента, а на продаже остальных манкунианцы могут заработать.

Самым ценным активом из вышеперечисленных игроков является Лукаку. К нему уже есть предметный интерес со стороны миланского "Интера".

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