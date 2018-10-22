Сульшер назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался об "Ювентусе".

По мнению норвежца "старая синьора" после покупки Криштиану Роналду является главным фаворитом Лиги Чемпионов.

Напомним, что завтра "МЮ" и "Ювентус" сыграют между собой в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

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