Сульшер назвал главную цель "Манчестер Юнайтед" на остаток сезона
И.о. наставника "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер назвал главную цель клуба в этом сезоне.
"Наша главная цель - это третье место в АПЛ. От "Тоттенхэма" нас отделяет всего пять очков, а до конца чемпионата еще 10 туров, так что наши шансы вполне реальны", - приводит слова Сульшера The Independent.
На данный момент "МЮ" с 55 очками занимает пятую позицию в АПЛ.
Отметим, что очных противостояний "МЮ" и "Тоттенхэма" в этом сезоне уже не предвидится.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14