Сульшер назвал главную цель "Манчестер Юнайтед" на остаток сезона

И.о. наставника "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер назвал главную цель клуба в этом сезоне.

"Наша главная цель - это третье место в АПЛ. От "Тоттенхэма" нас отделяет всего пять очков, а до конца чемпионата еще 10 туров, так что наши шансы вполне реальны", - приводит слова Сульшера The Independent.

На данный момент "МЮ" с 55 очками занимает пятую позицию в АПЛ.

Отметим, что очных противостояний "МЮ" и "Тоттенхэма" в этом сезоне уже не предвидится.

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