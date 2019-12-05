Сульшер назвал неприкасаемого игрока "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер считает полузащитника Скотта Мактоминея самым важным игроком команды.

"Скотта сейчас практически невозможно убрать из состава. Он добавляет нам в физике, и у него есть лидерские качества. К тому же, он даёт больше свободы Фреду. У них очень хорошее взаимодействие", - цитирует Сульшера Goal.com.

22-летний Мактоминей является воспитанником "МЮ". В текущем сезоне хавбек провёл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

"Красные дьяволы" по итогам 15 туров занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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