Сульшер назвал несправедливой критику футболистов

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Сульшер назвал несправедливой критику футболистов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сказал, что несправедливо критиковать футболистов во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее АПЛ призвала футболистов всех клубов пойти на понижение зарплаты на 30% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Но один из клубов Англии отказался принимать эти условия.

"Легко во всем обвинять футбол. Я считаю, что предъявлять претензии игрокам - нечестно. Они делают свою работу и трудятся на благо общества. Сейчас они стараются помочь, чем могут.

В этот непростой период многие совершают ошибки. Нам нужно научиться принимать взвешанные решения", - сказал Сульшер.

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