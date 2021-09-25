Сульшер назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" от "Астон Виллы"

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Сульшер назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" от "Астон Виллы"

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о поражении своей команды в матче 6-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы".

"Я разочарован, так как "Астон Вилла" забила нам гол из офсайда. Всегда плохо, когда арбитры принимают такое решение против тебя. Можно смириться, если тебе забили хороший гол, но в этом эпизоде был офсайд. К сожалению, мы упустили шанс взять очко в эпизоде с незабитым пенальти. Мы играли агрессивно, но завершающие удары были недостаточно хороши", - приводит слова Сульшера BBC Sport.

Поражение стало для "Манчестер Юнайтед" первым в нынешнем сезоне в Премьер-лиге. Следующий матч в АПЛ манкунианцы проведут 2 октября на своем поле с "Эвертоном".

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