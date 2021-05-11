Сульшер назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Лестером"
Фото: твиттер Squawka/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об игре своей команды в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (1:2).
"Мы плохо начали матч, но это было ожидаемо, так как у нас не было времени на подготовку. Впрочем, мы хорошо заиграли после пропущенного гола, я доволен этим отрезком.
Ни у кого не должно быть такого графика, как у нас. Нельзя играть в четверг, в воскресенье, затем во вторник, а после этого вновь в четверг. Это невозможно. Поэтому мы были вынуждены сделать столько изменений в составе. Это немыслимо, футболисты не могут играть при таком плотном календаре", - приводит слова Сульшера BBC.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Кавани. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Гвардиола отреагировал на чемпионский титул "Манчестер Сити"
-
"Барселона" вновь теряет Араухо
-
"Барселона" упустила победу над "Леванте", выигрывая с разницей в два мяча
-
Назван состав молодежной сборной России на матчи с Болгарией и Сербией
-
Лиссабонский "Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые за 19 лет
-
"Саутгемптон" одержал волевую победу над "Кристал Пэлас"
-
Неймар назвал топ-футболиста, с которым он хотел бы поиграть в одной команде
-
"Наполи" разгромил "Удинезе" и вышел на второе место в Серии А
-
Сульшер назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Лестером"
-
Гвардиола выиграл 31-й трофей в карьере
-
В чемпионате Турции в двух матчах команды забили 17 голов
-
Зинченко догнал Роналду по числу чемпионских титулов в Англии
-
"Галатасарай" догнал "Бешикташ" перед последним туром чемпионата Турции. У лидеров по 81 очку
-
"Манчестер Сити" обошел "Челси" по числу чемпионских титулов
-
2
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии
-
1
"Лестер" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
-
"Арсенал" может продать 10 игроков летом
-
Гус Тиль может перейти из "Спартака" в голландский топ-клуб
-
Буффон назвал причину предстоящего ухода из "Ювентуса"
-
Тренер "Фиорентины" Кокорина хочет покинуть клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18