Сульшер назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Лестером"

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Сульшер назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Лестером"

Фото: твиттер Squawka/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об игре своей команды в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Лестером" (1:2).

"Мы плохо начали матч, но это было ожидаемо, так как у нас не было времени на подготовку. Впрочем, мы хорошо заиграли после пропущенного гола, я доволен этим отрезком. 

Ни у кого не должно быть такого графика, как у нас. Нельзя играть в четверг, в воскресенье, затем во вторник, а после этого вновь в четверг. Это невозможно. Поэтому мы были вынуждены сделать столько изменений в составе. Это немыслимо, футболисты не могут играть при таком плотном календаре", - приводит слова Сульшера BBC.

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