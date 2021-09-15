Сульшер назвал причину поражения "Манчестер Юнайтед" в матче с "Янг Бойз"

Фото: твиттер B/R Football/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о поражении своей команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:2).

"Казалось, что у нас удастся заработать заслуженное очко в сложном матче. Когда ты открываешь шанс, то думаешь, что этот может хватить для победы, но удаление всегда влияет. Мне сложно спорить об эпизоде с удалением Уан-Биссаке, так как Аарон действительно ударил соперника по ноге.

Нам нужно набрать 12 очков, чтобы выйти из группы. Для этого необходимо выиграть все три домашние игры, а также один матч на выезде", - приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

Не пропустите: "Бавария" разгромила "Барселону" в выездном матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru