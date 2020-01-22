Сульшер назвал причину срыва трансфера Холанда в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, почему сорвался трансфер форварда Эрлинга Холанда, который недавно стал игроком дортмундской "Боруссии".

"Мы не планируем раскидываться деньгами. Для нас важен здравый смысл. Нужно контролировать ситуацию, когда подписываешь игрока. Нельзя позволять агентам диктовать свои условия по отступным и остальному", - цитирует Сульшера ESPN.

Отметим, что агентом 19-летнего игрока является Мино Райола.

"Боруссия" купила Холанда у "Ред Булл Зальцбурга" за 20 миллионов евро, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

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