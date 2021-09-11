Сульшер назвал причину выхода Роналду в стартовом составе в матче с "Ньюкаслом"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему он принял решение выпустить португальского нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе в матче 4-го тура чемпионата Англии против "Ньюкасла".

"На стадионе царит отличная атмосфера, а мы стартовали с 7 очками в 3 матчах. Все ждут возвращения Роналду. Он приехал команду в отличном настроении и хорошо работал на тренировках. Он является профессионалом и поэтому по-прежнему играет на топ-уровне. Надеюсь, что он добавит 5-10 процентов к силе команды", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

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