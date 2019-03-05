Сульшер назвал сроки восстановления Санчеса

Стали известны точные сроки восстановления нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса.

По словам наставника "МЮ" Уле Гуннара Сульшера, 30-летний чилиец выбыл на срок от четырех до шести недель. Напомним, что Санчес повредил колено в матче минувшего тура АПЛ с "Саутгемптоном" (3:2).

Санчес перебрался в "МЮ" в 2017 году в обмен на Генриха Мхитаряна. За это время на счету игрока пять забитых мячей и 10 результативных передач в 41 матче.

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