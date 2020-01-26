Сульшер: "Не буду тратить большие деньги на того, кто не подходит для команды"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о целях команды на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.
По мнению специалиста, команде необходимо менять трансферную культуру.
"Один из главных моментов успехов для команды - тратить деньги с умом. За последние пять сезонов клуб потратил слишком много денег. Нужно с умом вкладывать средства.Мы пришли к тому, что культура трансферов должна поменяться. Я не хочу тратить большие деньги на того, кто не подходит для команды", - сказал Сульшер.
После 24 туров АПЛ "МЮ" с 34 баллами занимает 5 место в турнирной таблице.
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|Ливерпуль
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|24
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|24
|48
|4
|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|24
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|6
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|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
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|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
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|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
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|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
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|Уотфорд
|24
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