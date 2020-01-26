Сульшер: "Не буду тратить большие деньги на того, кто не подходит для команды"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о целях команды на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.

По мнению специалиста, команде необходимо менять трансферную культуру.

"Один из главных моментов успехов для команды - тратить деньги с умом. За последние пять сезонов клуб потратил слишком много денег. Нужно с умом вкладывать средства.Мы пришли к тому, что культура трансферов должна поменяться. Я не хочу тратить большие деньги на того, кто не подходит для команды", - сказал Сульшер.

После 24 туров АПЛ "МЮ" с 34 баллами занимает 5 место в турнирной таблице.

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