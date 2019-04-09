Сульшер: "Не думаю, что Погба покинет "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер уверен, что французский полузащитник команды Поль Погба не покинет клуб в летнее трансферное окно.
"Погба сосредоточен на матче с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. Я не вижу его в составе другого клуба в следующем сезоне. Я жду, что он окажет влияние на исход матча с "Барселоной". Его задача состоит в том, чтобы создавать на поле. Я жду от него классной игры", - приводит слова Сульшера Daily Mail.
Ранее сообщалось, что приобрести 26-летнего Пога летом хочет мадридский "Реал". Королевский клуб готов заплатить за француза 145 миллионов евро.
Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" состоится 10 апреля. Начало встречи в 22:00 мск.
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|О
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|32
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|Тоттенхэм
|32
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|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
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|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
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|Вест Хэм Юнайтед
|33
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|Кристал Пэлас
|33
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|Борнмут
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|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|31
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|Саутгемптон
|32
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