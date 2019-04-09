Сульшер: "Не думаю, что Погба покинет "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер уверен, что французский полузащитник команды Поль Погба не покинет клуб в летнее трансферное окно.

"Погба сосредоточен на матче с "Барселоной" в Лиге Чемпионов. Я не вижу его в составе другого клуба в следующем сезоне. Я жду, что он окажет влияние на исход матча с "Барселоной". Его задача состоит в том, чтобы создавать на поле. Я жду от него классной игры", - приводит слова Сульшера Daily Mail.

Ранее сообщалось, что приобрести 26-летнего Пога летом хочет мадридский "Реал". Королевский клуб готов заплатить за француза 145 миллионов евро.

Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" состоится 10 апреля. Начало встречи в 22:00 мск.

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