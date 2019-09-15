Сульшер: "Не похоже, что Гарри слишком сильно скучал по "Лестеру"

В 5-ом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче минимально обыграл "Лестер" (1:0). Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о результатах защитника команды Гарри Магуайра, который этим летом перешел в клуб из команды соперника. Об этом сообщает Sky Sports.



"Не похоже, что Гарри скучал по "Лестеру". Он отлично справился, всегда был включен.



Магуайр провёл отличный матч. Он и Виктор Линделёф сыграли очень хорошо", - сказал Сульшер.



"Красные дьяволы" приобрели 26-летнего футболиста за 87 миллионов евро, заключив контракт до 2025 года.

"Манчестер Юнайтед" с 8 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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