Сульшер: "Не похоже, что Гарри слишком сильно скучал по "Лестеру"

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Сульшер: "Не похоже, что Гарри слишком сильно скучал по "Лестеру"

В 5-ом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче минимально обыграл "Лестер" (1:0). Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о результатах защитника команды Гарри Магуайра, который этим летом перешел в клуб из команды соперника. Об этом сообщает Sky Sports.

"Не похоже, что  Гарри скучал по "Лестеру". Он отлично справился, всегда был включен.

Магуайр провёл отличный матч. Он и Виктор Линделёф сыграли очень хорошо", - сказал Сульшер.

"Красные дьяволы"  приобрели 26-летнего футболиста за 87 миллионов евро, заключив контракт до 2025 года. 

"Манчестер Юнайтед" с 8 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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