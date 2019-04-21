Сульшер: "Не стыдно вылетать из Лиги Чемпионов от "Барселоны"

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Сульшер: "Не стыдно вылетать из Лиги Чемпионов от "Барселоны"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о последних результатах команды.

Напомним, что в последних семи матчах "МЮ" потерпел пять поражений.

"Да, мы дважды уступили "Барселоне", покинули Кубок Англии и потерпели поражение от "Арсенала" в АПЛ. Поражения приносят несчастье, однако не стыдно вылетать из Лиги Чемпионов от "Барселоны".

Нам нужно попасть в топ-4. Команда каждый день работает над тем, чтобы добиться этого. Рассчитываю, что в ближайшее время мы увидим результат", - приводит слова Сульшера сайт клуба.

После 33 туров "МЮ" идет на шестом месте, отставая от топ-4 на два очка. Сегодня "красные дьяволы" встретятся с "Эвертоном".

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