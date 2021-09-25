Сульшер: "Не удивлюсь, если Роналду будет играть до 40 лет"

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Сульшер: "Не удивлюсь, если Роналду будет играть до 40 лет"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о футбольном долголетии нападающего Криштиану Роналду.

"Я не удивлюсь, если он будет играть до 40 лет. То, как Криштиану заботится о себе, - это ключ ко всему, и, конечно же, какие-то гены должны быть! Он вложил каждую каплю своей энергии и усилий в то, чтобы стать тем футболистом, каким он является.

Роналду заслуживает всех комплиментов в свой адрес. Прежде всего, за своё физическое состояние. Ещё более впечатляет то, что он сохранил чувство спортивного голода, несмотря на все достижения", - цитирует Сульшера Goal.com.

Роналду зимой исполнится 37 лет. В трёх матчах после возвращения в "МЮ" он забил четыре гола.

Не пропустите: Сульшер рассказал о влиянии Роналду на других футболистов "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Я хоть и болею за Месси, но вынужден признать, что Роналду был , есть и будет сильнее Лео. И мне реально стыдно за те победы Месси в ЛЧ, в которых нас тащили нехило проплаченные Барсой судьи. Реально извиняюсь перед всеми адекватными болельщиками. С VAR и без заряженных судей не видать нашему Лео побед даже в ПСЖ!Каждый год вылетаем из ЛЧ! Про победу в Ла Лиге или Лиге 1 я вообще молчу - тут мадридцам и Лиллю нет равных!

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