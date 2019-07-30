Сульшер не взял Лукаку на ближайший матч
Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку пропустит ближайший товарищеский матч.
Как сообщает Goal.com, наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер не взял игрока на матч из-за его переговоров с "Интером". При этом тренер утверждает, что Лукаку не может играть из-за травмы, хотя все время занимается в общей группе.
Отметим, что с начала предсезонных сборов Лукаку еще ни разу не появился на поле.
Напомним, что манкунианцы требуют за Лукаку не менее 85 миллионов евро, но такая сумма не устраивает "Интер".
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