Сульшер недоволен календарём "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер недоволен календарём "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Man Utd Fans / Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подверг критике расписание своей команды на текущей неделе.

Норвежский наставник недоволен решением провести матч АПЛ против "Эвертона" в субботу днём после игры с "Вильярреалом" в Лиге Чемпионов в среду вечером.

"Нам никто ничего не объяснил. Видимо, так решили из-за телевидения. Но в этом нет здравого смысла. Мы с "Челси" играли в среду вечером. Так что мы легко могли провести свои матчи в воскресенье, а "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" - в субботу. Здравый смысл, похоже, может быть не таким уж обыденным явлением", - цитирует Сульшера Daily Mail.

Сегодняшний поединок между "МЮ" и "Эвертоном" начнётся в 14:30 по московскому времени.

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