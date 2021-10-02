Сульшер недоволен календарём "Манчестер Юнайтед"
Фото твиттер Man Utd Fans / Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подверг критике расписание своей команды на текущей неделе.
Норвежский наставник недоволен решением провести матч АПЛ против "Эвертона" в субботу днём после игры с "Вильярреалом" в Лиге Чемпионов в среду вечером.
"Нам никто ничего не объяснил. Видимо, так решили из-за телевидения. Но в этом нет здравого смысла. Мы с "Челси" играли в среду вечером. Так что мы легко могли провести свои матчи в воскресенье, а "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" - в субботу. Здравый смысл, похоже, может быть не таким уж обыденным явлением", - цитирует Сульшера Daily Mail.
Сегодняшний поединок между "МЮ" и "Эвертоном" начнётся в 14:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18