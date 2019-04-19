Сульшер: "Некоторым игрокам "МЮ" стоит увидеть свой истинный уровень"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что он недоволен некоторыми игроками манкунианцев.

"С тех пор, как я возглавил команду, то много узнал о футболистах. Большинство из них поразили меня профессиональным отношением к делу. Но некоторым из них нужно посмотреть правде в глаза и увидеть свой истинный уровень.

Многие игроки могут улучшить свою игру, если будут упорно работать. Я говорил со многими и Мартиаль один из них. У него огромный талант и мы верим в него", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв "Барселоне" (0:1 и 0:3). В чемпионате Англии клуб занимает шестое место, сыграв 33 матча. Впрочем, от четвертой позиции, дающей право сыграть в следующем сезоне в Лиге Чемпионов, "МЮ" отстает всего на два очка.

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