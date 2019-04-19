Сульшер: "Некоторым игрокам "МЮ" стоит увидеть свой истинный уровень"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер заявил, что он недоволен некоторыми игроками манкунианцев.
"С тех пор, как я возглавил команду, то много узнал о футболистах. Большинство из них поразили меня профессиональным отношением к делу. Но некоторым из них нужно посмотреть правде в глаза и увидеть свой истинный уровень.
Многие игроки могут улучшить свою игру, если будут упорно работать. Я говорил со многими и Мартиаль один из них. У него огромный талант и мы верим в него", - приводит слова Сульшера Sky Sports.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" вылетел из Лиги Чемпионов, проиграв "Барселоне" (0:1 и 0:3). В чемпионате Англии клуб занимает шестое место, сыграв 33 матча. Впрочем, от четвертой позиции, дающей право сыграть в следующем сезоне в Лиге Чемпионов, "МЮ" отстает всего на два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14