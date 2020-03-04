Сульшер: "Нужно быть внимательнее с Руни, он хочет доказать, что еще не слишком стар"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Англии с "Дерби Каунти", за который играет экс-игрок "красных дьяволов" Уэйн Руни.

"Руни хочет доказать, что он еще не совсем стар и готов бороться. С ним нужно быть внимательнее. Он создает угрозу в штрафной. Он умеет отдавать передачи на уровне Скоулза. Думаю, фанаты "МЮ" тепло его примут", - цитирует Sky Sports Сульшера.

Встреча "Дерби Каунти" - "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 5 марта.

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