Сульшер - о Месси: "Разве может быть план, как сдержать одного из лучших в мире?"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о своих ожиданиях от первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Месси? Разве может быть план, как сдержать одного из лучших в мире? В этом сезоне мы играли с "Ювентусом" и Роналду, с ПСЖ и Мбаппе. Наши защитники будут в напряжении из-за Месси и Суареса. Посмотрим, насколько им удастся справиться", - приводит слова Сульшера BBC.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" состоится завтра, 10 апреля.

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