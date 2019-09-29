Сульшер - о неудачах "МЮ": "Рим не построили за один день"

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Сульшер - о неудачах "МЮ": "Рим не построили за один день"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о результатах своей работы в клубе в этом сезоне. Об этом сообщает Sky Sports.

"Мы создаем новую команду, культуры, стараемся всех объединить. Я никогда не говорил, что можно быстро все решить. Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом.

Мы столкнулись с некоторыми препятствиями, но Рим тоже не один день строили, нужно время. Игроки показывают хорошее отношение к делу, будем продолжать улучшать отношения между футболистами и стилем игры", - сказал Сульшер.

Завтра, 30 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом". Встреча пройдет на "Олд Траффорд" и начнется в 22:00 по московскому времени.

"Красные дьяволы" после 6 туров АПЛ занимают 11 место, имея в активе 8 баллов. У команды лишь 1 победа в 6 матчах.

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