Сульшер - о неудачах "МЮ": "Рим не построили за один день"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о результатах своей работы в клубе в этом сезоне. Об этом сообщает Sky Sports.
"Мы создаем новую команду, культуры, стараемся всех объединить. Я никогда не говорил, что можно быстро все решить. Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом.
Мы столкнулись с некоторыми препятствиями, но Рим тоже не один день строили, нужно время. Игроки показывают хорошее отношение к делу, будем продолжать улучшать отношения между футболистами и стилем игры", - сказал Сульшер.
Завтра, 30 сентября, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом". Встреча пройдет на "Олд Траффорд" и начнется в 22:00 по московскому времени.
"Красные дьяволы" после 6 туров АПЛ занимают 11 место, имея в активе 8 баллов. У команды лишь 1 победа в 6 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|4
|Тоттенхэм
|7
|11
|5
|Лестер Сити
|6
|11
|6
|Челси
|7
|11
|7
|Борнмут
|7
|11
|8
|Арсенал Лондон
|6
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Бернли
|7
|9
|11
|Манчестер Юнайтед
|6
|8
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2