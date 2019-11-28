Сульшер о поражении от "Астаны": "В целом, мне понравилась игра команды"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о поражении от "Астаны" (1:2) в рамках Лиги Европы.

"Мы разочарованы результатом, однако мы прекрасно начали игру и забили феноменальный гол. Несмотря на пропущенный гол, мы все равно атаковали и создавали моменты у ворот соперника. В целом, мне понравилась игра команды и наших молодых футболистов", - приводит слова Сульшера сайт УЕФА.

За тур до конца групповой стадии "МЮ" лидирует в группе L, опережая голландский АЗ на два очка.

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