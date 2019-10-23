Сульшер о расизме: "Мы готовы к худшему сценарию в матче против "Партизана"

1 Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтедпартизан

Сульшер о расизме: "Мы готовы к худшему сценарию в матче против "Партизана"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер высказался об ожиданиях от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Партизаном". Специалист заявил, что футболисты готовы к худшему со стороны болельщиков, которые в последнее время часто допускают расистские оскорбления игроков "красных дьяволов". Об этом пишет Daily Mail.

"После того, что случилось в Болгарии, мы провели встречу с командой. Мы обсудили произошедшее с игроками сборной - Харри Магуайром и Маркусом Рэшфордом. Они лучше знали об атмосфере на том матче. Мы готовимся к худшему в матче с "Партизаном", - сказал Сульшер.

Напомним, во встрече сборной Англии с Болгарией в рамках отбора Евро-2020 арбитру матча приходилось несколько раз останавливать игру из-за расистских оскорблений со стороны болгарских фанатов.

Матч "Партизан" - "Манчестер Юнайтед" пройдет в Сербии завтра, 24 октября.

А еще: Сульшер - единственный тренер, которого Клопп не сумел обыграть в АПЛ после минимум двух очных матчей| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сульшер:"Мы готовимся к станковым пулеметам,БМД и зениткам противника"

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