Сульшер о расизме: "Мы готовы к худшему сценарию в матче против "Партизана"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер высказался об ожиданиях от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Партизаном". Специалист заявил, что футболисты готовы к худшему со стороны болельщиков, которые в последнее время часто допускают расистские оскорбления игроков "красных дьяволов". Об этом пишет Daily Mail.
"После того, что случилось в Болгарии, мы провели встречу с командой. Мы обсудили произошедшее с игроками сборной - Харри Магуайром и Маркусом Рэшфордом. Они лучше знали об атмосфере на том матче. Мы готовимся к худшему в матче с "Партизаном", - сказал Сульшер.
Напомним, во встрече сборной Англии с Болгарией в рамках отбора Евро-2020 арбитру матча приходилось несколько раз останавливать игру из-за расистских оскорблений со стороны болгарских фанатов.
Матч "Партизан" - "Манчестер Юнайтед" пройдет в Сербии завтра, 24 октября.
А еще: Сульшер - единственный тренер, которого Клопп не сумел обыграть в АПЛ после минимум двух очных матчей| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4