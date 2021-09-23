Сульшер - о Роналду: "Он хочет играть всегда, но не думаю, что это возможно"

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Сульшер - о Роналду: "Он хочет играть всегда, но не думаю, что это возможно"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер предупредил, что будет ограничивать игровое время нападающего Криштиану Роналду.

"Сразу после перехода он начал делать разницу. Но, конечно, впереди долгий сезон. Роналду хочет играть всегда, но я не думаю, что это возможно", - цитирует Сульшера Metro.

Роналду зимой исполнится 37 лет. В трёх матчах после возвращения в "МЮ" он забил четыре гола.

По решению тренерского штаба португалец пропустил игру Кубка Английской Лиги против "Вест Хэма", и "красные дьяволы" вылетели из турнира.

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