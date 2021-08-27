Сульшер - об уходе Роналду из "Ювентуса": "Лучший игрок всех времён знает, что мы к нему чувствуем"

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Сульшер - об уходе Роналду из "Ювентуса": "Лучший игрок всех времён знает, что мы к нему чувствуем"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал понять, что клуб заинтересован в возвращении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мы всегда хорошо общались с Криштиану. Он знает, что мы к нему чувствуем. Если Роналду решил покинуть "Ювентус", то, конечно, он знает, что мы здесь. Это легенда "МЮ", лучший игрок всех времён. Мне повезло играть с ним и тренировать его. Посмотрим, что произойдёт", - цитирует Сульшера твиттер Фабрицио Романо.

36-летний португалец выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал".

Роналду уже улетел из Турина. Ожидалось, что форвард в ближайшее время подпишет контракт с "Манчестер Сити".

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