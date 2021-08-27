Сульшер - об уходе Роналду из "Ювентуса": "Лучший игрок всех времён знает, что мы к нему чувствуем"
Фото твиттер Криштиану Роналду
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал понять, что клуб заинтересован в возвращении нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Мы всегда хорошо общались с Криштиану. Он знает, что мы к нему чувствуем. Если Роналду решил покинуть "Ювентус", то, конечно, он знает, что мы здесь. Это легенда "МЮ", лучший игрок всех времён. Мне повезло играть с ним и тренировать его. Посмотрим, что произойдёт", - цитирует Сульшера твиттер Фабрицио Романо.
36-летний португалец выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год, после чего ушёл в мадридский "Реал".
Роналду уже улетел из Турина. Ожидалось, что форвард в ближайшее время подпишет контракт с "Манчестер Сити".
Не пропустите: СМИ узнали позицию Гвардиолы по поводу перехода Роналду в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18