Сульшер обошёл Моуринью по количеству побед в этом сезоне

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшержозе моуриньюстатистика

Сульшер обошёл Моуринью по количеству побед в этом сезоне

"Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера выиграл 11 матчей из 13.

Как сообщает Opta, норвежский специалист уже обошёл бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью по количеству побед в этом сезоне.

В активе "Особенного" в текущей кампании 10 побед в 24 матчах.

Напомним, что "МЮ" уволил Моуринью 18 декабря 2018 года, на следующий день клуб объявил о назначении Сульшера.

Не пропустите: Сульшер прокомментировал победу над "Челси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" близка к подписанию перспективного бразильца

"Барселона" близка к подписанию перспективного бразильца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
Полная таблица

топ-5 тегов