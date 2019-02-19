Сульшер обошёл Моуринью по количеству побед в этом сезоне

"Манчестер Юнайтед" под руководством Уле Гуннара Сульшера выиграл 11 матчей из 13.

Как сообщает Opta, норвежский специалист уже обошёл бывшего главного тренера команды Жозе Моуринью по количеству побед в этом сезоне.

В активе "Особенного" в текущей кампании 10 побед в 24 матчах.

Напомним, что "МЮ" уволил Моуринью 18 декабря 2018 года, на следующий день клуб объявил о назначении Сульшера.

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