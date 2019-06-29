Сульшер обратился к руководству "МЮ" с просьбой купить Ракитича

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Сульшер обратился к руководству "МЮ" с просьбой купить Ракитича

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз проявляет интерес к хавбеку "Барселоны" Ивану Ракитичу. Об этом сообщает Sport.es.

По данным источника, главный тренер английского клуба Уле-Гуннар Сульшер обратился к руководству с просьбой купить хорвата на замену Полю Погба, который, вероятно, покинет клуб этим летом.

Несколько недель назад представители "красных дьяволов" уже общались с руководством каталонцев о покупке Ракититичи и защитника Самуэля Юмтити. Сине-гранатовые готовы начать переговоры. Теперь "МЮ" планирует приобрести лишь 31-летнего полузащитника.

Трансферная стоимость игрока - 40 миллионов евро. "Барселона" готова отпустить хорвата за 50 миллионов евро.

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