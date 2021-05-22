Сульшер общался с Роналду о возвращении в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

СМИ узнали о контактах между главным тренером "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннаром Сульшером и форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По информации AS, норвежский наставник связывался с 36-летним футболистом, чтобы рассказать ему о своих планах по работе с командой.

Сообщается, что звёздный португалец готов вернуться на "Олд Траффорд". Источник отмечает, что ранее он никогда не рассматривал вариант с возвращением в "МЮ" так серьёзно, как сейчас.

Роналду хочет отыграть два года за "красных дьяволов", а потом отправиться в лиссабонский "Спортинг".

В этом сезоне нападающий забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах в составе "Ювентуса". За "Юнайтед" он выступал с 2003 по 2009 год.

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