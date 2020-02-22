Сульшер оценил бомбардирские перспективы Мартиаля

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Сульшер оценил бомбардирские перспективы Мартиаля

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер уверен, что нападающему Антони Мартиалю по силам забить 20 голов за сезон.

"Думаю, он может прибавить и достичь отметки в 20 мячей. Антони точно способен на это. Разумеется, у него есть мастерство, он очень здорово реализует моменты. У Мартиаля хорошая техника для завершения атак", - цитирует Сульшера The Guardian.

В текущем сезоне 24-летний француз забил 14 голов в 30 матчах в составе "красных дьяволов".

В 2015 году "МЮ" купил Мартиаля у "Монако" за 60 миллионов евро.

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