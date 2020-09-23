Сульшер оценил дебют голкипера Хендерсона за "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о дебютном матче голкипера команды Дина Хендерсона в матче Кубка Англии с "Лутон Таун" (3:0).
"Дин Хендерсон отлично справился со своей работой. Я доволен его выступлением, сейвами и тем, как он руководил защитой. Когда у него был мяч, он всегда чувствовал себя уверенно. Давид де Хеа спасал нас годами, Хендерсон спасал нас сегодня", - цитирует BBC.com Сульшера
Хендерсон - воспитанник "МЮ". Прошлые два сезона футболист провел в аренде в "Шеффилд Юнайтед".
А еще: "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке лиги| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Агент Бэйла: "В "Реале" должны целовать пол, по которому ходил Гарет"
-
Серхи Роберто рассказал, как переживал из-за конфликта Месси с "Барселоной"
-
"Барселона" готова купить 19-летнего защитника "Аякса" за 25 млн евро
-
Газизов высказался о решении РФС отклонить апелляцию "Спартака" на штраф Федуна
-
"РБ Лейпциг" купил форварда Серлота, который станет заменой Вернеру
-
"Интер" и "Тоттенхэм" ведут переговоры по трансферу Шкриньяра
-
"Спартак" вступил в переговоры с "Нантом" по трансферу Туре
-
Сульшер оценил дебют голкипера Хендерсона за "Манчестер Юнайтед"
-
Мостовой прокомментировал победу "Краснодара" над ПАОКом в ЛЧ
-
Серхи Роберто рассказал о об изменениях в "Барселоне" с приходом Кумана
-
Стало известно, на какой срок тренер Де Бур подпишет контракт со сборной Нидерландов
-
Уткин - о победе "Краснодара" над ПАОКом: "Не усматриваю в камбэке триумфа воли. Это хорошая физика"
-
Сульшер во главе "МЮ" превзошел достижение Фергюсона
-
Шалимов высказался о победе "Краснодара" над ПАОКом в Лиге Чемпионов
-
Матч с ПАОКом стал для Мусаева 100-м во главе "Краснодара"
-
Главные новости дня: 22 сентября
-
Сборная Нидерландов определилась с новым тренером вместо Кумана
-
Форвард "Реала" заразился коронавирусом
-
Источник: Хави Мартинес покинул "Баварию"
-
Наказание Федуна за слова о снятии "Спартака" с РПЛ отменено не будет
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18