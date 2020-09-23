Сульшер оценил дебют голкипера Хендерсона за "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер оценил дебют голкипера Хендерсона за "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о дебютном матче голкипера команды Дина Хендерсона в матче Кубка Англии с "Лутон Таун" (3:0).

"Дин Хендерсон отлично справился со своей работой. Я доволен его выступлением, сейвами и тем, как он руководил защитой. Когда у него был мяч, он всегда чувствовал себя уверенно. Давид де Хеа спасал нас годами, Хендерсон спасал нас сегодня", - цитирует BBC.com Сульшера

Хендерсон - воспитанник "МЮ". Прошлые два сезона футболист провел в аренде в "Шеффилд Юнайтед".

А еще: "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу в Кубке лиги| http://soccernews.ru
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