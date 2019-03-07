Сульшер оценил перспективы "Манчестер Юнайтед" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер оценил перспективы своей команды в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Мы можем пройти весь путь в турнире до конца, но давайте просто дождёмся жеребьёвки. В четвертьфинале все команды будут сильными", - цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "МЮ" выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов, победив в Париже со счётом 3:1.

Жеребьёвка 1/4 финала турнира состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

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