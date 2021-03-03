Сульшер оценил шансы Фила Джонса выйти на поле до конца сезона

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Сульшер оценил шансы Фила Джонса выйти на поле до конца сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что защитник команды Фил Джонс может не выйти на поле до конца сезона.

"Надеюсь, что Фил все-таки сможет сыграть. Он усердно работает, но у него была такая травма после которой не стоит торопиться. Мне все известно про травмы колена. Я не знаю, когда он вернется. Мы сделаем все, чтобы он сыграл до конца сезона. Если не получится, надеюсь, он вернется к началу следующего сезона", – приводит слова Сульшера Daily Mail.

29-летний Джонс в последний раз выходил на поле в январе 2020 года. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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