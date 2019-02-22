Сульшер оценил шансы Лингарда и Мартиаля сыграть с "Ливерпулем"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер оценил шансы вингеров Джесси Лингарда и Антони Мартиаля сыграть с "Ливерпулем" в матче 27-го тура АПЛ.

"У обоих есть шанс выйти на поле. У них травмы разного характера. Думаю, что Мартиаль будет готов. Что касается Линагрда, то здесь больше надежды, чем расчёта. Посмотрим. У нас есть ещё пару дней тренировок, и им нужно поработать с командой", - приводит слова Сульшера официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 24 февраля, в 17:05 по московскому времени.

Лингард и Мартиаль получили травмы 12 февраля во время игры с ПСЖ. Врачи прогнозировали, что они пропустят от двух до трёх недель.

Не пропустите: Клопп ярко оценил работу Сульшера в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru