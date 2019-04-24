Сульшер оценил шансы "Манчестер Юнайтед" побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о шансах своей команды выиграть английскую Премьер-лигу в сезоне 2019/2020.
"Не думаю, что нам хватит стабильности, чтобы побороться за титул с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в следующем сезоне. Надо быть реалистами", - цитирует Сульшера Squawka.
После 34 сыгранных матчей "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня им предстоит сразиться в дерби с "Манчестер Сити".
В последний раз "красные дьяволы" становились чемпионом Англии в 2013 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Уотфорд
|35
|50
|8
|Эвертон
|35
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14