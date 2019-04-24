Сульшер оценил шансы "Манчестер Юнайтед" побороться за победу в АПЛ в следующем сезоне

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о шансах своей команды выиграть английскую Премьер-лигу в сезоне 2019/2020.

"Не думаю, что нам хватит стабильности, чтобы побороться за титул с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в следующем сезоне. Надо быть реалистами", - цитирует Сульшера Squawka.

После 34 сыгранных матчей "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Сегодня им предстоит сразиться в дерби с "Манчестер Сити".

В последний раз "красные дьяволы" становились чемпионом Англии в 2013 году.

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