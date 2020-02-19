Сульшер оценил шансы Рэшфорда сыграть на Евро-2020

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Сульшер оценил шансы Рэшфорда сыграть на Евро-2020
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как проходит процесс восстановления после травмы нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

"Для восстановления необходимо время, но я не доктор. Я надеялся, что реабилитация пройдет быстрее, но этого не случилось. Видимо, он пропустит длительный срок. Ему нужно еще несколько месяцев. Если он не восстановится, то не поедет на чемпионат Европы. Обследование показало, что его травма более серьезная, чем думали изначально", - приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Рэшфорд провел за манкунианцев 31 матч во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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