Сульшер оценил шансы Рэшфорда сыграть с "Ливерпулем"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал готовность нападающего Маркуса Рэшфорда принять участие в матче 23-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Напомним, что 22-летний футболист получил повреждение спины в недавней игре Кубка Англии с "Вулверхэмптоном".

"Маркус пройдёт ещё несколько обследований и процедур, но я ничего не жду. Думаю, он не будет готов, но впереди ещё 48 часов, так что посмотрим", - цитирует Сульшера BBC.

Матч "Ливерпуль" - "МЮ" состоится в воскресенье, 19 января, в 19:30 по московскому времени.

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