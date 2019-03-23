Сульшер огласил список трансферных целей "Манчестер Юнайдет" на лето
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, о трансферных целях команды на лето. Об этом сообщает Evening Standard.
По данным издания, в список желаемых летних приобретений "красных дьяволов" вошли защитник "Наполи" Калиду Кулибали, хавбек "Спортинга" Бруну Фернандеш и вингер дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Кандидатуры этих игроков Сульшер обсудил с исполнительным директором "МЮ" Эдом Вудвордом.
Напомним, Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года, сменив на посту Жозе Моуринью.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14