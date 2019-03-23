Сульшер огласил список трансферных целей "Манчестер Юнайдет" на лето

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Сульшер огласил список трансферных целей "Манчестер Юнайдет" на лето

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, о трансферных целях команды на лето. Об этом сообщает Evening Standard.

По данным издания, в список желаемых летних приобретений "красных дьяволов" вошли защитник "Наполи" Калиду Кулибали, хавбек "Спортинга" Бруну Фернандеш и вингер дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо. Кандидатуры этих игроков Сульшер обсудил с исполнительным директором "МЮ" Эдом Вудвордом.

Напомним, Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" в декабре 2018 года, сменив на посту Жозе Моуринью.

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