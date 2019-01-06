Сульшер определил три трансферные цели для "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер определил три трансферные цели для своего клуба, сообщает The Independent.
По сведениям издания, норвежский наставник хочет, чтобы "красные дьяволы" усилились Тоби Алдервейрелдом из "Тоттенхэма", Миланом Шкриньяром из "Интера" и Сергеем Милинковичем-Савичем из "Лацио".
Ранее утверждалось, что в зимнее трансферное окно "МЮ" не намерен покупать новых игроков.
Стоит отметить, что Transfermarkt оценивает Алдервейрелда в 40 миллионов евро, Шкриньяра - в 60 миллионов, а Милинковича-Савича - в 75 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10