Сульшер определился с новым капитаном "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер принял решение о новом капитане команды.

Ранее сообщалось, что нынешний капитан Луис Антонио Валенсия покинет клуб предстоящим летом.

Как сообщает The Sun, норвежский специалист считает, что лучше всех на роль нового капитана подойдет хавбек Поль Погба.

В текущем сезоне Погба провел 34 матча, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов.

Читайте также: Стало известно, при каком условии Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru