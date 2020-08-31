Сульшер определился с трансферными планами "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер требует усиления состава своей команды во время летнего трансферного окна.
По информации The Times, норвежец настаивает на подписании трёх новых футболистов - центрального защитника, правого вингера и форварда.
При этом "красные дьяволы", скорее всего, попрощаются с полузащитниками Джесси Лингардом и Андреасом Перейрой.
Стоит отметить, что первым трансфером "МЮ", вероятно, станет хавбек "Аякса" Донни ван де Бек. Сообщалось, что он перейдёт в английский клуб за 40 миллионов евро плюс бонусы.
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