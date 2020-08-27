Сульшер определится с капитаном "Манчестер Юнайтед" в сентябре

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Сульшер определится с капитаном "Манчестер Юнайтед" в сентябре

Пока неизвестно, кто будет капитаном "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2020/21.

Ранее капитанскую повязку "красных дьяволов" носил защитник Харри Магуайр, однако после скандала в Греции он может её лишиться.

По информации The Guardian, окончательно этот вопрос решится в начале сентября в ходе подготовки к новому сезону.

Главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер не намерен форсировать ситуацию со сменой капитана команды.

Напомним, что Магуайра признали виновным в нападении на полицейского и попытке подкупа, приговорив его к 21 месяцу тюрьмы условно.

Не пропустите: Магуайра могут не вызвать в сборную Англии из-за драки на греческом курорте. | http://soccernews.ru
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