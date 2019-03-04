Сульшер оптимистично настроен на ответную игру с ПСЖ
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча с ПСЖ.
"Сейчас мы очень уверены в своих силах. Чувствуем, что можем победить любого соперника. С ПСЖ будет очень трудно, однако мы верим, что можем добиться положительного результата. Наши футболисты понимают, что играют за большой клуб, который способен на камбэк", - приводит слова Сульшера Goal.com.
Напомним, что в первой игре 1/8 финала ЛЧ ПСЖ на выезде одолел "МЮ" со счето 2:0.
Ответный поединок между клубами запланирован на 6 марта.
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