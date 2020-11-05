Сульшер отказался комментировать слухи о его отставке из "МЮ"

Главный тренер "МЮ" Уле-Гуннар Сульшер отказался комментировать слухи о его возможном уходе после неудачного выступления в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Истанбулом" (1:2).



Ранее экс-капитан "красных дьяволов" Рой Кин заявил, что игроки манкунианского клуба настаивают на отставке норвежцев.

"Я не хочу комментировать слова Кина. Мнения всегда есть и будут, об этом пока рано говорить.



Я должен оставаться сильным. Клуб нанял меня, я делаю свою работы - это работает именно так. Я и мой тренерский штаб прилагает все усилия для достижения результатов", - передает слова Сульшера ESPN.



Отметим, в последних трех матчах "МЮ" одержал лишь одну победу.

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