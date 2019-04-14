Сульшер отказался занять место Фергюсона на парковке "Манчестер Юнайтед"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер отказался пользоваться парковочным местом на базе клуба в Кэррингтоне, которым ранее пользовался бывший наставник манкунианцев Алекс Фергюсон.

"Я считаю, что будет неправильно с моей стороны занимать это место. Оно по-прежнему принадлежит нашему тренеру", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Стоит отметить, что парковка в "МЮ" обычно всегда заполнена, но Сульшер отказался занимать выделенное время, и предпочитает ставить автомобиль на общих правах.

Напомним, что 46-летний Сульшер подписал с "Манчестер Юнайтед" контракт до лета 2022 года.

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