Сульшер отказался занять место Фергюсона на парковке "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшералекс фергюсон

Сульшер отказался занять место Фергюсона на парковке "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер отказался пользоваться парковочным местом на базе клуба в Кэррингтоне, которым ранее пользовался бывший наставник манкунианцев Алекс Фергюсон.

"Я считаю, что будет неправильно с моей стороны занимать это место. Оно по-прежнему принадлежит нашему тренеру", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Стоит отметить, что парковка в "МЮ" обычно всегда заполнена, но Сульшер отказался занимать выделенное время, и предпочитает ставить автомобиль на общих правах.

Напомним, что 46-летний Сульшер подписал с "Манчестер Юнайтед" контракт до лета 2022 года.

Не пропустите: Сульшер: "С такой игрой нам будет трудно в Барселоне". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" хочет купить Умтити

"Ювентус" хочет купить Умтити

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Челси Челси 33 66
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
15 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
16 Бернли Бернли 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
Полная таблица

топ-5 тегов