Сульшер отреагировал на разгром "МЮ" в матче с "Уотфордом"

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Сульшер отреагировал на разгром "МЮ" в матче с "Уотфордом"

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о разгромном поражении своей команды в матче 12-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (1:4).

"Мы хорошо играли во второго тайме до удаления. А вот первый тайм стал для нас худшим в сезоне. Мне сложно объяснить, почему мы играли именно так и позволяли игрокам соперника врываться в штрафную. Нас полностью переиграли. В Премьер-лиге приходится играть против хороших игроков и сильных команд. Сейчас мы в ужасном психологическом состоянии. Но таков футбол и мы вынуждены принять это. 

Беспокоюсь ли я из-за возможного увольнения? Я 18 лет в "Манчестер Юнайтед". Если руководство клуба решит сделать что-то, то у нас будет разговор. Мы все понимаем, что наши результаты плохие, но это часть футбола", - приводит слова Сульшера BBC.

"Манчестер Юнайтед", набрав в 12 турах 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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