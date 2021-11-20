Сульшер отреагировал на разгром "МЮ" в матче с "Уотфордом"
Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о разгромном поражении своей команды в матче 12-го тура чемпионата Англии с "Уотфордом" (1:4).
"Мы хорошо играли во второго тайме до удаления. А вот первый тайм стал для нас худшим в сезоне. Мне сложно объяснить, почему мы играли именно так и позволяли игрокам соперника врываться в штрафную. Нас полностью переиграли. В Премьер-лиге приходится играть против хороших игроков и сильных команд. Сейчас мы в ужасном психологическом состоянии. Но таков футбол и мы вынуждены принять это.
Беспокоюсь ли я из-за возможного увольнения? Я 18 лет в "Манчестер Юнайтед". Если руководство клуба решит сделать что-то, то у нас будет разговор. Мы все понимаем, что наши результаты плохие, но это часть футбола", - приводит слова Сульшера BBC.
"Манчестер Юнайтед", набрав в 12 турах 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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