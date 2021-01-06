Сульшер отреагировал на слова Клоппа о пенальти

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Сульшер отреагировал на слова Клоппа о пенальтиГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал замечание тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу того, что его команда бьет значительно больше пенальти в АПЛ.

После поражения от "Саутгемптона" (0:1) немецкий специалист сделал колкое заявление: "Слышал, что "МЮ" за 2 года пробил больше пенальти, чем "Ливерпуль" за 5,5 лет". 

"Это так? Возможно. Я не подсчитывал количества пенальти у "Ливерпуля". У меня нет на это времени. Если они хотят переживать по этому поводу, то это их дело. Не мои проблемы, что на наших игроках в штрафной фолят чаще.

В том году Фрэнк Лэмпард уже использовал этот прием давления на судей, видимо, это тот же случай. Я просто считаю, что если против моего игрока нарушают правила в штрафной – это пенальти", – приводит слова Сульшера Sky Sports.

Читать по теме: Клопп высказался о судействе в матче с "Саутгемптоном" | http://soccernews.ru
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