Сульшер отреагировал на слова Клоппа о пенальти
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал замечание тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа по поводу того, что его команда бьет значительно больше пенальти в АПЛ.
После поражения от "Саутгемптона" (0:1) немецкий специалист сделал колкое заявление: "Слышал, что "МЮ" за 2 года пробил больше пенальти, чем "Ливерпуль" за 5,5 лет".
"Это так? Возможно. Я не подсчитывал количества пенальти у "Ливерпуля". У меня нет на это времени. Если они хотят переживать по этому поводу, то это их дело. Не мои проблемы, что на наших игроках в штрафной фолят чаще.
В том году Фрэнк Лэмпард уже использовал этот прием давления на судей, видимо, это тот же случай. Я просто считаю, что если против моего игрока нарушают правила в штрафной – это пенальти", – приводит слова Сульшера Sky Sports.
Читать по теме: Клопп высказался о судействе в матче с "Саутгемптоном" | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Бэйл хочет получить еще один шанс в "Реале"
-
"Ювентус" все таки выехал на матч с "Миланом", появилась заявка
-
Сульшер отреагировал на слова Клоппа о пенальти
-
Назван самый дорогой футболист по версии CIES. Неймар и Роналду не вошли в топ-100
-
Источник: Месут Озил готов подписать контракт с "Фенербахче"
-
Форвард ЦСКА Гайч может вернуться в Аргентину
-
"Сампдория" готова отпустить Квальяреллу в "Ювентус" за один миллион евро
-
Игнатьев из-за критики удалил видео танца с с бутылкой пива
-
Почеттино определился с первым трансфером в ПСЖ
-
1
"Манчестер Сити" предложил де Брюйне зарплату ниже из-за возможного трансфера Месси
-
"Страсбур" отклонил предложение "Милана" по своему защитнику
-
Бенитес может возглавить южноамериканскую сборную
-
Стало известно, на каких условиях "Барселона" отпустит Аленью в "Хетафе"
-
"Реал" сомневается, что "Тоттенхэм" выкупит Бэйла
-
"Атлетико" нацелился на Муссу Дембеле
-
Романцев назвал тренера, который может сменить Тедеско в "Спартаке"
-
Вальверде отказался возвращаться в "Атлетик"
-
Экс-тренер "Локомотива" возглавил "Бэйцзин Гоань"
-
"Ювентус" может досрочно прервать аренду Пеллегрини
-
ПСЖ предложил Неймару и Мбаппе новые контракты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18